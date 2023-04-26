"Отримаємо абсолютну лояльність": у Зеленського розповіли, коли Угорщина змінить своє ставлення до України

Угорщина активно підтримуватиме вступ України до НАТО

Попри свої нинішні заяви, Угорщина в майбутньому буде серед перших країн, які лобіюватимуть вступ України до НАТО за прискореною процедурою, а також пропонуватимуть максимально жорсткі репараційні програми для росії.

Таку думку в ефірі єдиного марафону українських новин висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, зараз Угорщина може робити будь-які заяви, зокрема й про неможливість вступу України до НАТО.

"Ми після того, як програє основний спонсор таких заяв під назвою російська федерація, отримаємо абсолютну лояльність насамперед від таких країн як Угорщина", — сказав він.

Подоляк вважає, що Будапешт стане першим, хто заявить про необхідність ухвалити Україну до Альянсу за прискореною програмою, оскільки це важливо для європейської безпеки.

Радник голови ОПУ вважає, що Угорщина захоче "спокутувати вину" і стане одним із найбільш зацікавлених лобістів України.

"Усі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, у міру того, як росія йтиме до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що може щось там неправильно говорили, але адже ми були за вас", — додав він.

Як повідомлялося раніше, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що її країна не підтримуватиме вступ України до НАТО, а також додала, що для цього Києву треба отримати дозвіл росії.