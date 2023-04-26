"Получим абсолютную лояльность": у Зеленского рассказали, когда Венгрия изменит свое отношение к Украине

Венгрия будет активно поддерживать вступление Украины в НАТО

Несмотря на свои нынешние заявления, Венгрия в будущем будет в числе первых стран, которые будут лоббировать вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, а также будет предлагать максимально жесткие репарационные программы для россии.

Такое мнение в эфире единого марафона украинских новостей высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Венгрия может делать любые заявления, в том числе и о невозможности вступления Украины в НАТО.

"Мы после того, как проиграет основной спонсор таких заявлений под названием российская федерация, получим абсолютную лояльность, прежде всего, от таких стран как Венгрия", — сказал он.

Подоляк считает, что Будапешт станет первым, кто заявит о необходимости принять Украину в Альянс по ускоренной программе, поскольку это важно для европейской безопасности.

Советник главы ОПУ считает, что Венгрия захочет "искупить вину" и станет одним из наиболее заинтересованных лоббистов Украины.

"Все эти страны, которые сейчас говорят о переговорах и мирном урегулировании конфликта, по мере того, как россия будет идти к своему историческому, очень плохому финалу, они все придут и скажут: мы понимаем, что может что-то там неправильно говорили, но ведь мы были за вас", — добавил он.

Как сообщалось ранее, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что ее страна не станет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также добавила, что для этого Киеву надо получить разрешение россии.