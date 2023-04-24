Венгрия оскандалилась новым заявлением об Украине: в "Слуге народа" и в МИД ответили (обновлено)

В Венгрии в очередной раз продемонстрировали отношение к Украине

Венгрия не прекращает удивлять заявлениями и поведением политиков. На прошлой неделе глава МИД страны Петер Сийярто выступил на фоне карты Венгрии в границах времен до Первой мировой войны, а сейчас в скандал попала вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро. Она заявила, что Украина может вступить в НАТО только с разрешения россии.

Такое заявление она сделала в интервью российскому изданию "Известия". По словам Дуро, одобрение россии нужно для того, чтобы избежать больших рисков для безопасности Украины.

Венгрия не видит обстоятельств, которые позволили бы ей поддержать расширение НАТО, в особенности за счет вступления в Альянс Украины. Такой шаг, по мнению вице-спикера парламента Венгрии, может спровоцировать новую войну.

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила Дора Дуро.

Напомним, что на прошлой неделе после визита главы НАТО в Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оригинально отреагировал на заявление Йенса Столтенберга о том, что будущее Украины в НАТО. Он опубликовал новость в своей соцсети, подписав ее кратким вопросом "Что!?".

Также, традиционно, представительница Венгрии раскритиковала Украину за якобы "притеснения национальных меньшинств". Она заявила, что в нашей стране не гарантируют права венгров, румынов и представителей других наций. Чтобы это исправить она предлагает украинской власти сделать "правильный шаг" и преоставить Закарпатью и нескольким другим регионам территориальную автономию.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

На заявление коллеги отреагировал украинский народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Он отметил, что Украина готова предоставить Закарпатью автономный статус, но лишь при условии встречных шагов от Венгрии. Например, проведение референдума о вхождении Закарпатской области в состав Венгрии.

"Моей уважаемой венгерской коллеге — вице-спикерке парламента Венгрии Дори Дуро, которая рекомендует нам предоставить Закарпатской области статус территориальной автономии, хочется ответить, что такой шаг парламента Украины вполне возможен в ответ на серьезные встречные шаги венгерской стороны. Например, проведение в Венгрии референдума о вхождении в состав Закарпатской области. В противном случае украинские парламентарии могут не осознать серьезность и актуальность "плана Дуро", — написал украинский нардеп.

В МИД Украины также уже отреагировали на скандальное заявление Доры Дуро. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что у нашей страны есть суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Вступление в Альянс не требует одобрения россии и усилит не только позиции НАТО, но и предотвратит повторные нападения на Украину.

"Мы не нуждаемся в разрешении россии, чтобы стать членом Альянса. В то же время, опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы. Нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО. Украинское членство лишь усилит Альянс, исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем", — написал Олег Николенко в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виктор Орбан назвал Украину "несуществующей страной" в финансовом смысле. Политик также добавил, что в момент, когда Соединенные Штаты Америки и Европейский союз примут решение об остановке финансирования Украины, "война в ней будет сразу прекращена".