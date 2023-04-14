Венгерский политик снова намекнул на то, что Запад должен прекратить помогать Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими неоднозначными заявлениями и позицией по поводу российско-украинской войны, снова отличился. Венгерский политик назвал Украину "несуществующим в финансовом смысле государством".

Как в пятницу, 14 апреля, сообщило издание Magyar Nemzet, об этом он сказал, выступая в очередном эфире на радио Kossuth.

"Мы платим украинцам пенсии и зарплаты, поддерживаем их государственное управление, их здравоохранение", – заявил Орбан и подчеркнул, что на долгосрочную перспективу таких вещей Украине точно рассчитывать не стоит.

Кроме того, политик добавил, что в момент, когда Соединенные Штаты Америки и Европейский союз примут решение об остановке финансирования Украины, "война в ней будет сразу прекращена".

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Евросоюза, в который входит и Венгрия, внезапно изменили свою резкую позицию по поводу вероятности введения на территорию Украины миротворческих сил ООН. В частности, венгерский премьер Орбан объяснил, что до сих пор эту тему в разговорах европейские лидеры избегали, однако сейчас все изменилось. В россии с реакцией на заявление путинского приспешника не заставили себя ждать, намекнув на то, что "запад ведет опасные обсуждения".