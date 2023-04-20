Венгрия "оккупировала" Украину и другие страны: глава МИД выступил на фоне странной карты (фото)

Венгрия не первый раз попадает в скандалы касательно украинских границ

Венгрия продолжает накалять обстановку, используя странные карты с частями украинских территорий. Так, глава МИД страны Петер Сийярто выступил на фоне карты Венгрии в границах времен до Первой мировой войны.

Об этом в своем Twitter рассказал румынский евродепутат Влад Георге. Инцидент случился на мероприятии "Мир и безопасность", которое организовала правящая партия Венгрии "Фидес".

Для фона выступлений была использована карта так называемой "Великой Венгрии", где показывались границы страны до Трианонского мирного договора. На сегодняшний день часть этих земель входит в состав Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

Румынский депутат негативно отреагировал на эту карту и выразил свое недовольство действиями Будапешта.

"Венгрия – страна-член ЕС – подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС. На прилагаемом фото вы можете увидеть флаг Великой Венгрии, который включает регион, принадлежащий Румынии. Это отвратительно и возмутительно", – заявил Влад Георге.

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