Киевская Русь уже не "киевская": в россии "стирают" Украину из школьных учебников (фото)

Из-за войны с Украиной в россии переписывают учебники

В россии продолжают переписывать историю в школьных учебниках. На этот раз они стерли из книг упоминание о столице Киевской Руси — украинском городе Киеве.

На это обратило внимание российское СМИ "Медиазона". Сообщается, что история переписана в учебниках "Окружающий мир" для учащихся 4-х классов издательства "Просвещение".

Журналисты сравнили два учебника разных годов выпуска: 2023 и 2021. В учебнике 2021 изложены всем привычные факты: князь Владимир крестил народ в Киеве в 988 году, после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь, и автором летописи "Повесть временных лет" был "монах Киево-Печерского монастыря Нестор".

В новом же учебнике стерты любые упоминания об Украине и чем-то украинском. Князь Владимир крестил народ просто "в столице", Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор указан просто монахом, без упоминаний Киево-Печерского монастыря и Киева в целом.

Кроме того, в учебнике "Истории россии" для учеников 6-го класса изменилась дата основания Киевской Руси, как государства. Если ранее, в учебниках от 2016 года, упоминался 882 год, "когда Олег объединил Новгород и Киев", то сейчас указан 862: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь".

Пока что эти учебники еще не поступили в продажу, а только находятся в печати. Скорее всего школьники смогут ими воспользоваться уже в следующем учебном году. Изменения в освещении истории обусловлены войной россии против Украины, что подтвердили и в самой россии.

"В россии появятся единые учебники истории, написанные с учетом исторических событий, которые произошли в этом году. Это и начало "специальной военной операции", и вхождение в состав рф Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", — заявлял помощник президента и бывший министр культуры россии Владимир Мединский в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии школьников настривают против Украины. В учебниках география излагается с ошибками, а оккупация Крыма называется "гражданской войной".