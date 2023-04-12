"Святая русь" и "путин-молодец": дети в россии читают страшные стихи в поддержку войны (видео)

От услышанного и увиденного становится тревожно

Российская пропаганда с каждым днем удивляет все больше и больше. На этот раз в сети появился видеоролик, на котором дети читают "страшные стихи" в поддержку путина и войны.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Медузы". В текстах владимир путин стоит в одном ряду с советским диктатором Иосифом Сталиным, а Америка для них "мерзкая-мерзкая".

В ролике показаны дети абсолютно разных возростов: из младших классов, средней школы и уже взрослые парни, которые "мечтают подарить жизнь родине", то есть умереть за нее. Казалось бы, нет ничего плохого в любви к своей родине. Однако в одном из стихотворений говорится, что народ россии не любит воевать, но ему пришлось освоить "мечь, картечь и пушки", так как враг "пришел в их дом".

Далее, "святая Русь" под которой подразумевается далеко не Киевская Русь, а именно нынешняя территория россии, противопоставляется Западу. К слову, в другие страны из россии уезжают только "жулье, бандиты, садомиты, и все, кто совестью убиты". Бегут они из-за того, что на Западе "у них жилье", читает маленький мальчик. А мы напомним, что ЕС и США продолжают выявлять и арестовывать зарубежное имущество, которое принадлежит топовым российским чиновникам, артистам и их родственникам.

Парень постарше декламирует стих, который начинается строчками "Америка мерзкая-мерзкая, бомбит, убивает, грозит". Другой школьник продолжает стих, в котором говорится о тернистом пути к свободе, но "Русь поднимали неустрашимо Невский, Суворов, Сталин и путин".

Также в видеонарезку попали ролики, на которых маленькая девочка машет флагом СССР или ученики младших классов браво маршируют на фоне флага россии, в который выстроились взрослые, и чеканят слова песни про войну. На другом отрывке мальчик лет 10 в военной форме на фоне фото убых оккупантов читает строки "Клянусь своей русской кровью — не дрогнет моя рука, если придется закрою телом путь для врага".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в марте прошлого года по детсадам россии прокатилась волна Z-пропаганды. Детей выстраивали в символику оккупантов и заставляли фотографироваться с флагами россии и другими атрибутами войны.