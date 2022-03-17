К пропаганде войны в россии привлекли маленьких детей - таких же, как их военные убивают в Украине

В российских детских садах проводят акции с символикой Z.

Символ Z, который российские оккупанты рисуют на военной технике с начала вторжения в Украину, в самой россии стал очень популярным.

Выражая поддержку российским военным, в форму Z выстраиваются участники флешмобов, эту букву рисуют на автомобилях и на общественном транспорте, на билбордах и на футболках. К Z-акциям начали привлекать даже самых маленьких граждан.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В то время, как украинские дети гибнут от рук российских оккупантов, в самой россии в детских садах воспитатели устраивают "мероприятия" с символикой Z. Скорее всего в регионы пришла военная разнарядка провести "патриотические" акции.

Соответствующие фото попали в соцсети. Так, в одном из дошкольных учреждений детей выложили на полу в форме узнаваемой буквы.

А в Хакасии (южная Сибирь) детей посадили на колени с Z-рисунками. Кроме того, символ раскрасили в цвета георгиевской ленты и написали военно-патриотические лозунги.

Отметим, что в российских регионах особо никто не понимает, что обозначают буквы Z и V на военной технике оккупантов. Местные чиновники отвечали журналистам заученными фразами, типа "Задача будет выполнена" и "Сила в правде".

Еще в одном саду детей выстроили в форме буквы V, вручили рисунки с Z символом. Воспитатели взяли в руки большие российские флаги.

В комментариях под такими фото одни пользователи возмущаются и отмечают, что дети ничего не понимают и проводить такие акции просто бессмысленно. Другие же считают, что после таких "уроков" дети вырастут нацистами.

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Напомним, с начала войны, которую начала рф, в Украине 103 ребенка погибли и более 100 ранены.

Следует также отметить, что за 21 день войны российская армия потеряла более 13,8 тысячи солдат. Но в россии эти цифры замалчиваются и никто не знает реальных потерь.