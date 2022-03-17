К пропаганде войны в россии привлекли маленьких детей - таких же, как их военные убивают в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 792
В российских детских садах проводят акции с символикой Z.
Символ Z, который российские оккупанты рисуют на военной технике с начала вторжения в Украину, в самой россии стал очень популярным.
Выражая поддержку российским военным, в форму Z выстраиваются участники флешмобов, эту букву рисуют на автомобилях и на общественном транспорте, на билбордах и на футболках. К Z-акциям начали привлекать даже самых маленьких граждан.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
В то время, как украинские дети гибнут от рук российских оккупантов, в самой россии в детских садах воспитатели устраивают "мероприятия" с символикой Z. Скорее всего в регионы пришла военная разнарядка провести "патриотические" акции.
Соответствующие фото попали в соцсети. Так, в одном из дошкольных учреждений детей выложили на полу в форме узнаваемой буквы.
А в Хакасии (южная Сибирь) детей посадили на колени с Z-рисунками. Кроме того, символ раскрасили в цвета георгиевской ленты и написали военно-патриотические лозунги.
Отметим, что в российских регионах особо никто не понимает, что обозначают буквы Z и V на военной технике оккупантов. Местные чиновники отвечали журналистам заученными фразами, типа "Задача будет выполнена" и "Сила в правде".
Еще в одном саду детей выстроили в форме буквы V, вручили рисунки с Z символом. Воспитатели взяли в руки большие российские флаги.
В комментариях под такими фото одни пользователи возмущаются и отмечают, что дети ничего не понимают и проводить такие акции просто бессмысленно. Другие же считают, что после таких "уроков" дети вырастут нацистами.
Напомним, с начала войны, которую начала рф, в Украине 103 ребенка погибли и более 100 ранены.
Следует также отметить, что за 21 день войны российская армия потеряла более 13,8 тысячи солдат. Но в россии эти цифры замалчиваются и никто не знает реальных потерь.