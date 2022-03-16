Российские нацисты убили более сотни украинских детей

От рук российских оккупантов погибают даже дети

Война — это всегда разруха и смерти, и увы, но часто большинство этих потерь приходится на мирное население, и что самое ужасное — страдают ни в чем не повинные дети. За 21 день полномасштабной войны рф с Украиной, из-за постоянных обстрелов жилых кварталов, садиков, школ и больниц оккупантами погибло более сотни детей.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова 16 марта в совместном эфире телеканалов.

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"По данным на утро 16 марта, 103 погибших ребенка. Фиксация преступлений совершается 24/7" — говорится в обращении Венедиктовой.

Также генпрокурор отметила, что в Украине запущен реестр, в котором фиксируются все преступления совершенные российской федерацией, который в последствии будет использоваться правоохранительными органами для национальных и международных судов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под бомбежку Харьковской области российскими преступниками, в селе под Чугуевым смертельных травм получил шестилетний ребенок.

Также "Телеграф" сообщал, что за 21 день войны российская армия потеряла более 13,8 тысячи солдат, более 400 танков, 108 вертолетов, 84 самолета и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины.