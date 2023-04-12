Подозревают, что дети неместные

В Европе с украинкой произошел досадный инцидент. Однако в этот раз не в Чехии, а в Нидерландах. К девушке подбежала группа детей и начала кричать пророссийские лозунги.

Ситуация произошла в большом городе Роттердаме. Украинка Мария прогуливалась по городу, когда в центре к ней подбежала группа детей и стали брызгать в девочку из водных пистолетов. Она выложила соответствующее видео у себя на странице TikTok.

При этом подростки кричали пророссийские лозунги и призывали украинку "уходить". Девушка, снимая их на камеру, говорит:"Они говорят, что путин "The best", а также "Fuck Ukraine". Мальчик, услышав это, тоже громко крикнул: "Fuck Ukraine!". Видео заканчивается тем, что ребят окликнул кто-то из прохожих. Однако, по словам Марии, они преследовали ее еще минут 20, крича вслед.

В комментариях другие украинцы из Нидерландов и Роттердама говорят, что такого не встречали. Подозревают, что дети принадлежат к беженцам из бедных пропутинских восточных стран, поскольку они довольно смуглы и говорят с акцентом.

Напомним, что на Кипре россиянам удалось посадить украинку в тюрьму. За то, что она с ножом вышла к пророссийскому митингу, суд дал женщине полгода за решеткой. Между тем, в Европе украинкам советуют быть осторожными, поскольку есть опасность сексуального насилия.