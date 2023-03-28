Укр

На Кипре россиянам удалось посадить украинку в тюрьму: видео и подробности

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На Кипре суд вынес украинке наказание Новость обновлена 28 марта 2023, 15:09
На Кипре суд вынес украинке наказание. Фото Коллаж "Телеграфа"

Женщине было предъявлено обвинение по десяти пунктам, три из которых были сняты на заседании суда

Окружной суд провинции Ларнака на Кипре вынес приговор 55-летней украинке, которая летом 2022 года подошла с ножом к группе россиян во время празднования "дня российского флага".

Судебное заседание прошло сегодня, 28 марта. Процесс длился около часа, на заседании присутствовал также и представитель консульства российской федерации. Об этом пишет издание The Eastern Herald.

Женщине вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Ей было предъявлено обвинение по десяти пунктам, три из которых были сняты на заседании. После оглашения вердикта украинку сразу взяли под стражу.

В то же время координатор действий кипрской общественности Микис Филаниотис сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что женщина якобы полностью признала свою вину и раскаялась в зале суда.

Отметим, что инцидент случился в августе 2022 года на Кипре. Тогда россияне проводили митинг, посвященный "дню государственного флага рф". По заявлениям свидетелей, украинка с ножом в руках напала на одного из организаторов акции и якобы пыталась нанести удар в горло.

Изначально женщину обвиняли в ношении холодного оружия в целях устрашения, хулиганстве и нарушении общественного порядка. В то же время в рф заявляли, что ситуацию якобы пытаются смягчить, чтобы не обвинять украинку в "покушении на убийство и терроризме".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Швейцарии двое мужчин напали на украинских студентов посреди улицы. Один из нападавших был россиянином, второй — белорусом. Они напали на украинцев, потому что те якобы "притесняют русский язык".

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#Кипр #Суд #Нападение #Россияне #Украинка