Женщине было предъявлено обвинение по десяти пунктам, три из которых были сняты на заседании суда

Окружной суд провинции Ларнака на Кипре вынес приговор 55-летней украинке, которая летом 2022 года подошла с ножом к группе россиян во время празднования "дня российского флага".

Судебное заседание прошло сегодня, 28 марта. Процесс длился около часа, на заседании присутствовал также и представитель консульства российской федерации. Об этом пишет издание The Eastern Herald.

Женщине вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Ей было предъявлено обвинение по десяти пунктам, три из которых были сняты на заседании. После оглашения вердикта украинку сразу взяли под стражу.

В то же время координатор действий кипрской общественности Микис Филаниотис сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что женщина якобы полностью признала свою вину и раскаялась в зале суда.

Отметим, что инцидент случился в августе 2022 года на Кипре. Тогда россияне проводили митинг, посвященный "дню государственного флага рф". По заявлениям свидетелей, украинка с ножом в руках напала на одного из организаторов акции и якобы пыталась нанести удар в горло.

Изначально женщину обвиняли в ношении холодного оружия в целях устрашения, хулиганстве и нарушении общественного порядка. В то же время в рф заявляли, что ситуацию якобы пытаются смягчить, чтобы не обвинять украинку в "покушении на убийство и терроризме".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Швейцарии двое мужчин напали на украинских студентов посреди улицы. Один из нападавших был россиянином, второй — белорусом. Они напали на украинцев, потому что те якобы "притесняют русский язык".