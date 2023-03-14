"Русских не обслуживаем!": в Польше российских журналистов выгнали из украинского кафе

Россияне пытались убедить персонал в том, что не поддерживают россию, но это им не помогло

В украинском кафе разгорелся очередной скандал из-за россиян. На этот раз конфликт произошел в Польше в украинском кафе "Пьяна вишня" — заведение отказалось обслуживать граждан рф.

Об этом сам россиянин Сергей Канев рассказал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, на персонал кафе не подействовали никакие уговоры.

Россиянин рассказал, что решил с компанией посетить в Варшаве украинское кафе "Пьяная вишня". Когда начали делать заказ, то бармен заявил, что "Русских не обслуживаем". Компания пыталась переубедить его в том, что они не поддерживают режим путина и всей душей болеют за Украину, но это не помогло.

Россиянам пришлось покинуть заведение и перебраться в польское кафе. Такое отношение к представителям страны-агрессора расстроило мужчину.

"В Варшаве зашли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Стали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!". Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину и сами пострадали от бункерного жулика, а в ответ — "Русских не обслуживаем!". Скандал поднимать не стали и пошли в польский бар. Обидно…", — написал Сергей Канев.

В комментариях мнения разделились:

А на что обижаться? хорошо, что не побили…шли бы в польский бар.

Плохой ресторан, раз там официанты таковы. Оправдываться было лишнее.

К этому надо быть готовыми. Могло быть и хуже. Легко отделались.

Обидно за Вас, но все равно приятно, вот такой парадокс!

В 1940 годах наверно немцев тоже не обслуживани бы , это идиотизм начать убивать людей 21 веке.

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