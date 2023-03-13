Скандал с избиением солдата офицером на Житомирщине получил продолжение: пострадавший записал видео-обращение

Солдат заявил, что его никто не бил и на видео попал кусок отработки боевых навыков

Солдат-срочник, видео с избиением которого облетело сеть, записал обращение. Парень заявил, что офицер его не избивал, а просто "показывал боевые приемы".

Видео опубликовано в Twitter на странице "ЕвроМайдан". Срочник по имени Богдан попросил не писать негативные комментарии в адрес младшего лейтенанта Виктора Витусевича.

В воскресенье, 12 марта, в сеть попало видео, на котором крепкий мужчина избивал молодого военного в окружении других людей в военной форме. Пострадавший — солдат срочной службы по имени Богдан, его обидчик — младший лейтенант командир 2 взвода охраны роты в 190 учебном центре Житомирской области Виктор Витусевич. После огласки офицер записал видеообращение в котором согласился понести наказание за сови действия и пояснил, что сорвался из-за того, что солдат был пьяным.

По версии солдата-срочника, которую он озвучил на видео, его никто не избивал. Командир показывал на нем боевой прием.

"Я солдат 190-го учебного центра…Богдан хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича, то была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не бил меня, никто не издевался. Пожалуйста, не гнобите его", — сказал на видео солдат.

Пользователей соцсети возмутило это видео. Они уверены, что солдата-срочника заставили так сказать, чтобы выгородить командира.

Так и поверили… "Кого-то" решили отбелить. Зашугали парня и записали видео что будто не имеет претензий и то была тренировка.

Конечно, это были "боевые приемы". Разве что солдат может сказать, что это было что-то другое. Жаль, что так происходит. Какая жалость.

После этого видео проверку нужно производить еще более тщательно.

Постановление просто нужно было прокурору о защите потерпевшего вынести и перевести парня в другую воинскую часть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованные российские солдаты пожаловались путину на то, что их без подготовки кидают в бой и попросили повлиять на ситуацию. Через несколько дней все, кто записывал видео, погибли под Авдеевкой в боях.