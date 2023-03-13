Скандал зі побиттям солдата офіцером на Житомирщині отримав продовження: постраждалий записав відеозвернення

Солдат заявив, що його ніхто не бив і на відео потрапив шматок відпрацювання бойових навичок

Солдат-строковик, відео зі побиттям якого облетіло мережу, записав звернення. Хлопець заявив, що офіцер його не бив, а просто "показував бойові прийоми".

Відео опубліковано у Twitter на сторінці "ЄвроМайдан". Строковик на ім’я Богдан попросив не писати негативні коментарі на адресу молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича.

У неділю, 12 березня, до мережі потрапило відео, на якому міцний чоловік бив молодого військового в оточенні інших людей у військовій формі. Потерпілий – солдат строкової служби на ім’я Богдан, його кривдник – молодший лейтенант командир 2 взводу охорони роти у 190 навчальному центрі Житомирської області Віктор Вітусевич. Після розголосу офіцер записав відеозвернення, в якому погодився понести покарання за свої дії і пояснив, що зірвався через те, що солдат був п’яним.

За версією солдата-строковика, яку він озвучив на відео, його ніхто не бив. Командир показував на ньому бойовий прийом.

"Я солдат 190-го навчального центру… Богдан хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, то був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його", — сказав на відео солдатів.

Користувачів соцмережі обурило це відео. Вони впевнені, що солдата-строковика змусили так сказати, щоб вигородити командира.

Так і повірили… "Когось" вирішили вибілити. Зашугали хлопця та записали відео що ніби не має претензій і те було тренування.

Звісно, це були "бойові прийоми". Хіба солдат може сказати, що це було щось інше. Жаль, що так відбувається. Дуже шкода.

Після цього відео перевірку потрібно проводити ще ретельніше.

Постанову просто потрібно було прокурору про захист потерпілого винести та перевести хлопця до іншої військової частини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізовані російські солдати поскаржилися путіні на те, що їх без підготовки кидають у бій і попросили вплинути на ситуацію. За кілька днів усі, хто записував відео, загинули під Авдіївкою у боях.