З двох батальйонів вижило двоє-троє людей

Підрозділ російських мобілізованих із Іркутська, яких після скарги путіну відправили штурмувати Авдіївку, загинув майже у повному складі. Операція провалилася, а в одному батальйоні з 25 осіб вижили тільки двоє, в другому — також декілька осіб.

Про це повідомляє "Сибір. Реалії". Військовослужбовці з Іркутської області у складі першого та другого батальйону полку 1439 року напередодні штурму просили начальство перевести їх у ТРО.

Відомо, що звернення мобілізовані з’явилося в мережі наприкінці лютого, а відомо про їхню загибель стало в п’ятницю, 3 березня. Поранені росіяни повідомили своїм близьким, що "полк практично знищений". За словами тих, хто вижив, штурм укріпрайону в Авдіївці в ніч на 1 березня був вірною смертю, на яку їх відправило командування. На відновлення їм дають тиждень, а потім знову відправлять "на забій".

"Йому досі (увечері 3 березня) уламок не дістали. Яке зашивати?! Взагалі його не торкалися – перебинтували абияк і всі. Я не знаю, коли операція і чи буде взагалі. Йому вже заявили якісь військові, що "дають менше тижня"! А потім знову кинуть "на передок!". Вчорашніх будівельників і водіїв — який результат може бути, крім смерті?", — поскаржилася дружина одного з тих, що вижили.

За словами тих, хто вижив, коли вони підійшли до позицій, по них відкрили вогонь ЗСУ, а у відповідь по ЗСУ почали стріляти так звані бойовики-"днрівці". Мобілізовані опинилися, за їхньою версією, у пастці, в якій частину знищили свої ж. Ті, хто вижив, йшли у безпечне місце по тілах товаришів по службі.

"Каже, бігли, а потім йшли полем, усіяним трупами. Просто йшли по ще теплим тілам. Це жахливо, він розповідав і плакав", - розповіла сестра мобілізованого.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ під Вугледаром виграли найбільшу танкову битву. Росіяни, які пішли у наступ, потрапили в заздалегідь сплановану пастку.