Губернатор Іркутської області навіть обіцяв перевести солдатів на інше місце

Російські мобілізовані з Іркутська тричі зверталися до російського диктатора володимира путіна з проханням про переведення з передової в територіальну оборону за що їх послали на штурм Авдіївки.

Як повідомляє видання "Люди Байкалу" з посиланням на родичів солдатів, мобілізовані з полку 1439 року записували звернення на початку та наприкінці лютого до путіна, а також місцевого губернатора Ігоря Кобзєєва.

Вони скаржилися на "беззаконні та злочинні накази командування", яке сформувало з них штурмові підрозділи та відправило "на забій". Втретє звернення написали їхні дружини та передали його до військової прокуратури.

Зокрема вони зазначили, що військових передали у підпорядкування бойовикам угруповання "днр", які й сформували з їх штурмові групи.

Наприкінці лютого Кобзєєв після цього навіть пообіцяв, що візьме ситуацію на особистий контроль і солдатів переведуть на нове місце служби, втім, нічого не сталося.

"Взагалі, нічого не змінилося, хоча ми дуже сподівалися", — повідомили іркутські мобілізовані за день до того, як їх відправили на штурм.

Як повідомлялося раніше, за даними МОУ, більшість підрозділів ПВК "Вагнера" під Бахмутом були знищені силами ЗСУ, тепер російське командування намагається замінити найманців на регулярних солдатів.