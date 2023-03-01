Під Вугледаром росіяни потрапили у пастку: ЗСУ виграли найбільшу танкову битву

Українські воїни змусили росіян піти у наступ під Вугледаром, але це було спланованою пасткою

Сили оборони України розгромили армію окупантів під час найбільшої танкової битви, яка проходила на сході України. Втрати росіян становлять щонайменше 130 одиниць броньованої техніки.

Про це повідомляє The New York Times. За інформацією видання, битва проходила під Вугледаром Донецької області та тривала три тижні.

Щоб наступати, окупанти сформували колони, але ВСУ не мав такої можливості, тому вони почали здалеку стріляти по ворогові, обороняючись. Так тривало три тижні, і зараз поля під Вугледаром усіяні розбитою та спаленою технікою росіян.

"Ми вивчили дороги, якими вони користувалися, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки", — розповів один із українських сержантів.

Російська армія виявилася непідготовленою, оскільки більшість досвідчених підрозділів на той час вже було розгромлено. У бій вступили мобілізовані росіяни, які ще не були підготовлені до тактики ЗСУ нападати на колони із засідок. Українським воїнам під час однієї з атак вдалося захопити до полону медика росіян, якого посадили керувати танком.

Факт поразки та величезні втрати розлютили родичів загиблих окупантів. У російських Telegram-каналах повідомляють, що дружини та матері загиблих "хочуть убити генерала, який відповідав за наступ під Вугледаром".

Хід битви

Як розповів заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади Владислав Баяк, він одним із перших побачив наближення російської колони. Вона складалася з 15 танків і бронетранспортерів і рухалася до Вугледару.

"Ми були готові, ми знали, що щось подібне станеться", — заявив Баяк.

Українські воїни були до цього готові, тому озброївшись протитанковими ракетними комплексами та заручившись підтримкою артилерії, стали зустрічати окупантів. Ґрунтова дорога не була замінована, на відміну від полів довкола — вони були усіяні десятками мін. Це було зроблено спеціально, щоб заманити росіян у наступ, а після того, як вони потрапили б у пастку, не дати їм розвернутися та піти з поля бою.

Як розповідають воїни, колона танків найбільш уразлива тоді, коли починається стрілянина. У водіїв починається паніка, вони намагаються розвернутися та виїжджають на заміноване узбіччя дороги. Підбита броньована техніка стає перешкодою для інших танків, уповільнюючи та зупиняючи колону.

Коли колона танків ворога зупиняється, в бій вступає артилерія. Від влучення снарядів танки вибухають, знищуючи російських солдатів, які залишили несправні машини у спробі втекти. На полі битви починається паніка та хаос з боку росіян, а українські воїни вміло користуються цим.

Таким чином, наступ росіян на Вугледар — була ретельно спланована пастка Сил оборони України. Окупанти потрапили в неї і зазнали серйозних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що елітний підрозділ російських морпіхів заманили у пастку під Вугледаром. Пізніше один з морпіхів, що вижили, зізнався, що їх кидали як гарматного м’яса. Із 5 тисяч людей у живих залишилося 8 солдатів.