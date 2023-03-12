Офіцер ЗСУ побив строковика у навчальному центрі на Житомирщині: вибачень та покарання довго чекати не довелося

Розслідування інциденту вже зайнялися компетентними органами

В українській армії знову вибухнув гучний скандал. Громадяни обурені поведінкою командира одного із підрозділів навчального центру у Житомирській області.

Мережу облетіло відео, на якому знято, як міцний чоловік в оточенні людей у формі жорстоко б’є молоду людину. У мережі стверджують, що героєм відео, який вирішив донести постраждалому свою правду за допомогою рукоприкладства, є Віктор Вітусевич — молодший лейтенант командир 2 взводу охорони роти у 190 навчальному центрі Житомирської області. А побита людина це солдат-строковик.

Обережно! На відео знято кадри з проявом жорстокості — 18+.

Втім, те, що на відео зображений саме Вітусевич незабаром визнав і він сам. Чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, в якому заявив, що готовий понести покарання за скоєне, а також натякнув, що те що сталося є його реакцією на нібито пияцтво підлеглого.

"Я відповідатиму за свої дії — сумнівів у цьому немає. Однак це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Почуйте мене", — каже Вітусевич.

Варто зазначити, що у мережі також поширюється ще одне відео з місця подій, яке нібито є продовженням інциденту. На ньому можна почути, як людина, з голосом, схожим на Вітусевича, кричить і загрожує людині за те, що той "пр***ав полковника, поки той бухав".

18+

Те, що сталося, вже встигли прокоментувати і у ЗСУ. На сторінці 190 навчального центру з’явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що з цього приводу вже розпочато службове розслідування.

"Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення", — йдеться в пості.

Зазначається, що на даний момент фігурантів інциденту вже усунуто від виконання службових обов’язків до кінця розслідування.

У мережі шоковані побаченим. Там дивуються, як під час війни, коли щодня наші захисники віддають свої життя, в тилу, може відбуватися подібне. Громадяни прагнуть якнайшвидшого розслідування та покарання винних.

Нагадаємо, раніше ми писали на Уманщині голова місцевої фракції "Слуги народу" побив депутата-волонтера на могилі батька