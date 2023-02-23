На Уманщині голова місцевої фракції "Слуги народу" побив депутата-волонтера на могилі батька

16 лютого на Черкащині двоє депутатів сільської ради від Слуги народу жорстоко побили на цвинтарі депутата Паланської сільської ради, керівника фракції ВО "Черкащани" Петра Шаповала. Зловмисники скоїли напад біля могили батька постраждалого.

Наразі за фактом скоєного злочину порушено кримінальну справу №12023255360000126 від 17.02.2023 за ч.1 ст. 125 КК України та керівник фракції політичної партії "Слуга народу" Паланської сільської ради Сергій Войченко та його колега однопартієць Сергій Поплавський на контакт з правоохоронними органами так і не виходять.

Про це заявив в соцмережах Народний депутат України Антон Яценко

"Як народний депутат України, звернувся до правоохоронних органів щодо притягнення винних до відповідальності за ст. 296 КК України (Хуліганство). Як бачимо, під прикриттям партії "Слуга народу" діє організована банда, яка повністю намагається тримати у страху весь Уманський район, особливо Паланську ОТГ. Войченки, Яремчуки, Поплавські відчувають свою безкарність", — наголосив він.

У постраждалого медики виявили перелом ребра, струс мозку та численні садна. Причиною називають критику потерпілого щодо рішень, які нападники намагалися просувати в Паланській громаді.

Члени політради ВО "Черкащани" вже звернулися до обласних та державних керівників правоохоронних органів, аби вони взяли на контроль розслідування цієї ситуації.

"Звертаюсь до голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк! Прошу дати політичну оцінку діям депутатів Паланської сільської ради Сергію Войченку і Сергію Поплавському та якнайшвидше розглянути питання позбавлення їх депутатських мандатів і виключення з партії. Так ми доведемо, що Україна – європейська країна!" — наголосив нардеп Антон Яценко.

Керівництво Черкаської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Черкащани" наголошує у своєму зверненні, що дії депутатів від Слуг народу Паланської сільської ради Войченко Сергія і Поплавського не просто хуліганський напад. На місцевому рівні громада вже давно відчуває вседозволеність та тиск на місцевих мешканців даних осіб.

"Сергій Войченко постійно демонстрував вседозволеність, користуючись родинними і кумівськими зв’язками у місцевих органах влади та комунальних закладах (його рідний брат є головою Паланської сільської ради). А Сергій Поплавський є його особистим охоронцем. Сергій Войченко неодноразово відкрито погрожував Петру Шаповалу розправою за те, що той, як керівник депутатської фракції ВО "Черкащани", здійснюючи свої депутатські повноваження, виступав на сесіях сільської ради з критикою, або зауваженнями щодо тих рішень, які просовувались Войченком не в інтересах громади, а у його власних або його родичів інтересах. Погрози звучали відкрито, зухвало у присутності депутатів сільської ради і сільського голови", — йдеться у зверненні ВО.