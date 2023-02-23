На Уманщине глава местной фракции "Слуги народа" избил депутата-волонтёра на могиле отца

16 февраля в Черкасской области два депутата сельского совета от Слуги народа жестоко избили на кладбище депутата Паланского сельского совета, руководителя фракции ВО "Черкасчаны" Петра Шаповала. Злоумышленники совершили нападение у могилы отца пострадавшего.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело №12023255360000126 от 17.02.2023 по ч.1 ст. 125 УК Украины и руководитель фракции политической партии "Слуга народа" Полански сельского совета Сергей Войченко и его коллега однопартиец Сергей Поплавский на контакт с правоохранительными органами так и не выходят.

Об этом заявил в соцсетях народный депутат Украины Антон Яценко.

"Как народный депутат Украины обратился в правоохранительные органы о привлечении виновных к ответственности по ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Как видим, под прикрытием партии "Слуга народа" действует организованная банда, которая полностью пытается держать в страхе весь Уманский район, особенно Паланскую ОТГ. Войченко, Яремчуки, Поплавские чувствуют свою безнаказанность", — подчеркнул он.

У пострадавшего медики обнаружили перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Причиной называют критику потерпевшего по поводу решений, которые нападающие пытались продвигать в Паланской общине.

Члены политсовета ВО "Черкасчане" уже обратились к областным и государственным руководителям правоохранительных органов, чтобы они взяли на контроль расследование этой ситуации.

"Обращаюсь к председателю партии "Слуга Народа" Елене Шуляк! Прошу дать политическую оценку действиям депутатов Паланского сельского совета Сергея Войченко и Сергея Поплавского и как можно быстрее рассмотреть вопросы лишения их депутатских мандатов и исключения из партии. Так мы докажем, что Украина – европейская страна!" – подчеркнул нардеп Антон Яценко.

Руководство Черкасской областной организации Всеукраинского объединения "Черкасчаны" отмечает в своем обращении, что действия депутатов от Слуг народа Паланского сельского совета Войченко Сергея и Поплавского не просто хулиганское нападение. На местном уровне община уже давно ощущает вседозволенность и давление на местных жителей данных лиц.

Сергей Войченко постоянно демонстрировал вседозволенность, пользуясь родственными и кумовскими связями в местных органах власти и коммунальных заведениях (его родной брат является председателем Паланского сельского совета). А Сергей Поплавский является его телохранителем. Сергей Войченко неоднократно открыто угрожал Петру Шаповалу расправой за то, что руководитель депутатской фракции ВО "Черкасчане", осуществляя свои депутатские полномочия, выступал на сессиях сельского совета с критикой, или замечаниями относительно тех решений, которые продвигались Войченко не в интересах общества, а в его собственных или его родственников интересах. Угрозы звучали открыто, дерзко в присутствии депутатов сельского совета и сельского головы", — говорится в обращении ВО.