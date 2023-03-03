"Шли по телам своих": под Авдеевкой ВСУ уничтожили мобиков из Иркутска, которые жаловались путину

Из двух батальонов выжило два человека

Подразделение российских мобилизованных из Иркутска, которых после жалобы путину отправили штурмовать Авдеевку, погибло почти в полном составе. Операция провалилась, а в одном батальоне из 25 человек выжили только двое, во втором также несколько человек.

Об этом сообщает "Сибирь. Реалии". Военнослужащие из Иркутской области в составе первого и второго батальона полка 1439 накануне штурма просили начальство перевести их в ТРО.

Известно, что обращение мобилизованные появилось в сети в конце февраля, а известно о их гибели стало в пятницу, 3 марта. Раненные россияне сообщили своим близким, что "полк практически уничтожен". По словам выживших, штурм укрепрайона в Авдеевке в ночь на 1 марта был верной смертью, на которую их отправило командование. На восстановление им дают неделю, а после снова отправят "на убой".

"Ему до сих пор (вечером 3 марта) осколок не достали. Какое зашивать?! Вообще его не касались – перебинтовали кое-как и все. Я не знаю, когда операция и будет ли вообще. Ему уже заявили какие-то военные, что "дают меньше недели"! А потом опять бросят "на передок"! Фактически на убой. Я в шоке, это не передать словами. Им просто наплевать на солдат, они не то, чтобы не берегут – они будто сознательно кидают их в самое пекло. Вчерашних строителей и водителей – какой результат может быть, кроме смерти?", — пожаловалась жена одного из выживших.

По словам выживших, когда они подошли к позициям, по ним открыли огонь ВСУ, а в ответ по ВСУ начали стрелять так называемые боевики-"днеровцы". Мобилизованные оказались, по их версии, в ловушке, в которой часть уничтожили свои же. Те, кто выжил, шли в безопасное место по телам сослуживцев.

"Говорит, бежали, а потом шли по полю, усеянному трупами. Просто шли по еще теплым телам. Это кошмарно, он рассказывал и плакал", — рассказала сестра выжившего мобилизованного.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ под Угледаром выиграли крупнейшую танковую битву. Россияне, которые пошли в наступление, угодили в заранее спланированную ловушку.