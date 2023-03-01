Под Угледаром россияне угодили в ловушку: ВСУ выиграли крупнейшую танковую битву

Украинские воины вынудили россиян пойти в наступление под Угледаром, но это было спланированной ловушкой

Силы обороны Украины разгромили армию оккупантов в ходе крупнейшей танковой битвы, которая проходила на востоке Украины. Потери россиян составляют минимум 130 единиц бронированной техники.

Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, битва проходила под Угледаром Донецкой области и длилась три недели.

Чтобы наступать, оккупанты сформировали колонны, но у ВСУ не было такой возможности, поэтому они принялись издалека стрелять по врагу, обороняясь. Так продолжалось три недели, и сейчас поля под Угледаром усеяны разбитой и сожженной техникой россиян.

"Мы изучили дороги, которыми они пользовались, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады", — рассказал один из украинских сержантов.

Российская армия оказалась неподготовленной, так как большая часть опытных подразделений к тому моменту уже была разгромлена. В бой вступили мобилизованные россияне, которые еще не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад. Украинским воинам во время одной из атак удалось захватить в плен медика россиян, которого посадили управлять танком.

Факт поражения и огромные потери разозлили родственников погибших оккупантов. В российских Telegram-каналах сообщают, что жены и матеря погибших "хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром".

Ход битвы

Как рассказал заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады Владислав Баяк, он одним из первых увидел приближение российской колонны. Она состояла из 15 танков и бронетранспортеров и двигалась по направлению к Угледару.

"Мы были готовы, мы знали, что что-то подобное произойдет", — заявил Баяк.

Украинские воины были к этому готовы, поэтому вооружившись противотанковыми ракетными комплексами и заручившись поддержкой артиллерии стали встречать оккупантов. Грунтовая дорога не была заминирована, в отличии от полей вокруг — они были усеяны десятками мин. Это было сделано специально, чтобы заманить россиян в наступление, а после того, как они попали бы в ловушку, не дать им развернуться и уйти с поля боя.

Как рассказывают воины, колонна танков наиболее уязвима тогда, когда начинается стрельба. У водителей начинается паника, они пытаются развернуться и выезжают на заминированную обочину дороги. Подбитая бронированная техника становится препятствием для других танков, замедляя и останавливая колонну в итоге.

В тот момент, когда колонна танков врага останавливается, в бой вступает артиллерия. От попадания снарядов танки взрываются, уничтожая российских солдат, которые покинули неисправные машины в попытке бежать. На поле битвы начинается паника и хаос со стороны россиян, а украинские воины умело этом пользуются.

Таким образом наступление россиян на Угледар — была тщательно спланированная ловушку Сил обороны Украины. Оккупанты угодили в нее и понесли серьезные потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что элитное подразделение российских морпехов заманили в ловушку под Угледаром. Позже один из выживших морпехов признался, чтто их кидали в качестве пушечного мяса. Из 5 тысяч человек в живых осталось 8 солдат.