Губернатор Иркутской области даже обещал перевести солдат в другое место

Российские мобилизированные из Иркутска трижды обращались к российскому диктатору владимиру путину с просьбой о переведении с передовой в территориальную оборону за что их послали на штурм Авдеевки.

Как сообщает издание "Люди Байкала" со ссылкой на родственников солдат, мобилизированные из полка 1439 записывали обращение в начале и конце февраля к путину, а также местному губернатору Игорю Кобзееву.

Они жаловались на "беззаконные и преступные приказы командования", которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило "на убой". В третий раз обращение написали их жены и передали его в военную прокуратуру.

В частности они отметили, что военных передали в подчинение боевикам группировки "днр", которые и сформировали из их числа штурмовые группы.

В конце февраля Кобзеев после этого даже пообещал, что возьмет ситуацию на личный контроль и что солдат переведут на новое место службы, впрочем, ничего не произошло.

"Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись", — сообщили иркутские мобилизированные за день до того, как их отправили на штурм.

Как сообщалось ранее, по данным МОУ, большинство подразделений ЧВК "Вагнера" под Бахмутом были уничтожены силами ВСУ, теперь российское командование пытается заменить наемников на регулярных солдат.