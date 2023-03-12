Офицер ВСУ избил срочника в учебном центре на Житомирщине: извинений и наказания долго ждать не пришлось

Расследование инцидента уже занялись компетентные органы

В украинской армии снова разразился громкий скандал. Граждане возмущены поведением командира одного из подразделений учебного центра в Житомирской области.

Сеть облетело видео, на котором запечатлено, как крепкий мужчина в окружении людей в форме жестоко избивает молодого человека. В сети утверждают, что героем видео, который решил донести пострадавшему свою правду с помощью рукоприкладства, является некий Виктор Витусевич — младший лейтенант командир 2 взвода охраны роты в 190 учебном центре Житомирской обл. А избытый человек это солдат срочник.

Осторожно! На видео запечатлены кадры с проявлением жестокости — 18+.

Впрочем, то, что на видео запечатлен именно Витусевич, вскоре признал и он сам. Мужчина опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил, что готов понести наказание за содеянное, а также намекнул, что случившееся якобы является его реакцией на пьянство подчиненного.

"Я буду отвечать за свои действия — сомнений в этом нет. Однако, это не изменит моего отношения к алкоголю в армии. Услышьте меня", — говорит Витусевич.

Стоит отметить, что в сети также распространяется еще одно видео с места событий, которое якобы является продолжением инцидента. На нем можно услышать, как человек, с голосом, похожим на Витусевича, кричит и угрожает человеку за то, что тот "пр***ал полковника, пока тот бухал".

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Случившееся уже успели прокомментировать и в ВСУ. На странице 190 учебного центра появилось сообщение, в котором говорится, что по данному поводу уже было начато служебное расследование.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.

Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", — говорится в посте.

Отмечается, что на данный момент фигуранты инцидента уже отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

В сети шокированы увиденным. Там недоумевают, как во время войны, когда ежедневно наши защитники отдают свои жизни в тылу может происходить подобное. Граждане жаждут скорейшего расследования и наказания виновных.

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