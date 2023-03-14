"Руських не обслуговуємо!": у Польщі російських журналістів вигнали з українського кафе

Росіяни намагалися переконати персонал у тому, що не підтримують росію, але це їм не допомогло

В українському кафе розгорівся черговий скандал через росіян. Цього разу конфлікт стався у Польщі в українському кафе "П’яна вишня" — заклад відмовився обслуговувати громадян рф.

Про це сам росіянин Сергій Канєв розповів на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, на персонал кафе не вплинули жодні вмовляння.

Росіянин розповів, що вирішив із компанією відвідати у Варшаві українське кафе "П’яна вишня". Коли почали робити замовлення, то бармен заявив, що "Руських не обслуговуємо". Компанія намагалася переконати його в тому, що вони не підтримують режим путіна і всією душею вболівають за Україну, але це не допомогло.

Росіянам довелося залишити заклад та перебратися до польського кафе. Таке ставлення до представників країни-агресора засмутило чоловіка.

"У Варшаві зайшли в український ресторанчик "П’яна вишня". Стали робити замовлення, а бармен і заявив: "Руських не обслуговуємо!". Почали переконувати людину, що ми журналісти, всією душею за Україну і самі постраждали від бункерного шахрая, а у відповідь — "Руських не обслуговуємо!". Скандал піднімати не стали і пішли до польського бару. Прикро...", - написав Сергій Канєв.

У коментарях думки розділилися:

А на що ображатися? добре, що не побили... йшли б у польський бар.

Поганий ресторан, як там офіціанти такі. Виправдовуватися було зайве.

До цього треба бути готовим. Могло бути й гірше. Легко відбулися.

Прикро за Вас, але все одно приємно, ось такий парадокс!

У 1940 роках напевно німців теж не обслуговували б, це ідіотизм почати вбивати людей у 21 столітті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одеситка назвала українську мову "колгоспом". Жінку змусили вибачитись за це.