В Ирландии на украинку с ребенком напал неизвестный с ножом: девочка получила десятки ранений

Полиция разыскивает подозреваемого

На беженок из Украины было совершено шокирующее жестокое нападение в Ирландии. Мать и малолетняя девочка получили серьезные ножевые ранения и сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

Об этом сообщило ирландское информационное издательство "The Irish Independent". Как заявляется, ситуация произошла в ирландском городке Клеркасл в доме, где проживало еще 15 беженцев из Украины.

Мать и дочь были найдены ранеными в их доме около 8 часов утра 27 сентября. Когда это произошло, другие беженцы в доме услышали шум в комнате, но не смогли туда попасть. Один из жителей вышел на улицу и заглянул в окно, через которое увидел тяжело раненую девочку. Стало известно, что ребенок получил 74 ножевых ранения и находится в больнице в городе Лимерик в критическом состоянии. Ей была проведена неотложная операция, сейчас состояние тяжелое, но стабильное.

В той же больнице находится ее мать. Она была найдена без сознания в комнате. Она тоже в тяжелом состоянии, но по прогнозам врачей должна выжить.

Полиция еще никого не арестовывала, но личность подозреваемого установила. Сейчас все остальные жильцы дома были временно переведены в другое жилье. Полиция установила последние 48 часов передвижения мамы и ее ребенка, а также пытается понять, с кем они могли общаться.

Как сообщил "Телеграф" ранее, во Франции две украинки из Изюма стали жертвами нападения — они получили ушибы и ссадины.