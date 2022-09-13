"Не человек, а просто зверь": появились подробности дерзкого избиения украинок во Франции

Нападающего разыскать не удалось, ведь после избиения украинок он просто скрылся

Во Франции две украинки, выехавшие из-под обстрелов из Изюма Харьковской области, стали жертвами нападения неизвестного русскоговорящего прохожего. Женщины предполагают, что причиной нападения могла стать украинская песня, которую они слушали.

Как передает "Украинская правда", инцидент произошел во французском муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен вечером 11 сентября. Украинка, по имени Алина, вместе со своей мамой прогуливались по городу, когда встретили компанию из четырех человек, говоривших на русском языке.

Украинок избили во Франции – что произошло?

"Нам навстречу шли четыре человека: двое мужчин, один очень накачанный, а второй – высокий и худой, и женщина с ребенком. Между тем мне друг из Украины прислал сатирическую песенку "Без русни", мы шли и слушали ее по дороге", – говорит девушка.

По ее словам, компания прошла мимо, однако в какой-то момент мужчина крепкого телосложения воскликнул, что он якобы из Киева. Это было на русском языке. Украинки не обратили на это внимания и пошли дальше, но неизвестный догнал их и без объяснений начал избивать.

Девушка говорит, что сначала ее ударили кулаком в лицо, от чего она упала на асфальт и ударилась головой, коленом и рукой. Это не остановило нападающего и он ударил ее снова, после чего девушка на минуту потеряла сознание. Затем злоумышленник начал избивать мать девушки – женщина упала три раза, получила травму носа. Украинки говорят, что все удары мужчина наносил молча, а его спутников не было заметно. После избиения женщин нападавший скрылся в неизвестном направлении.

"Думаю, что он был под какими-то наркотиками. У него были красные глаза, расширенные зрачки. Я такого агрессивного человека никогда не видела, даже в оккупации. У него было дьявольское выражение лица. Не человек, а просто зверь", – говорит девушка.

Пострадавшим удалось вызвать полицию на место преступления, а также сообщить стражам порядка, как выглядел нападающий. Однако в настоящее время его разыскать не удалось. Женщин доставили в больницу с травмами, где оказали первую помощь и отправили домой. Они надеются, что нападающего найдут, пока он не причинил вреда еще кому-то.

Реакция МИДа на инцидент

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко по факту избиения граждан Украины во Франции заявил, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль это дело.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – отметил он.

Стоит отметить, что перед выездом во Францию Алина и ее мама провели 2 месяца в оккупированном россиянами Изюме, затем прошли через фильтрацию, поездку в Россию, откуда ехали в Эстонию через Валуев, Белгород, Москву, Санкт-Петербург, Ивангород. А уже из эстонской Нарвы им удалось добраться до Франции. К слову, прогулки по городу им посоветовал психиатр, чтобы они отвлекались от тревожных мыслей о войне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что двое русскоязычных мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".