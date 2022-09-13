"Не людина, а просто звір": з'явилися подробиці зухвалого побиття українок у Франції

Нападника розшукати не вдалося, адже після побиття українок він просто втік

У Франції дві українки, які виїхали з-під обстрілів з Ізюма Харківської області, стали жертвами нападу невідомого російськомовного перехожого. Жінки припускають, що причиною нападу могла стати українська пісня, яку вони слухали.

Як передає "Українська правда", інцидент трапився у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен ввечері 11 вересня. Українка, на ім'я Аліна, разом зі своєю мамою прогулювалися містом, коли зустріли компанію з чотирьох осіб, які говорили російською мовою.

Українок побили у Франції — що відбулося?

"Нам назустріч йшли четверо людей: двоє чоловіків, один дуже накачаний, а другий – високий і худий, і жінка з дитиною. Тим часом мені друг з України надіслав сатиричну пісеньку "Без русні", ми йшли й слухали її по дорозі", – говорить дівчина.

За її словами, компанія пройшла повз, однак у якийсь момент чоловік міцної статури вигукнув, що він нібито з Києва. Це було російською мовою. Українки не звернули на це уваги і пішли далі, але невідомий наздогнав їх і без жодних пояснень почав бити.

Дівчина каже, що спершу її вдарили кулаком в обличчя, від чого вона впала на асфальт і вдарилася головою, коліном та рукою. Це не зупинило нападника і він вдарив її ще раз, після чого дівчина на хвилину втратила свідомість. Потім зловмисник почав бити матір дівчини — жінка впала три рази, отримала травму носа. Українки кажуть, що всі удари чоловік завдавав мовчки, а його супутників не було помітно. Після побиття жінок нападник зник у невідомому напрямку.

"Думаю, що він був під якимось наркотиками. У нього були червоні очі, розширені зіниці. Я такої агресивної людини ніколи не бачила, навіть в окупації. У нього був диявольський вираз обличчя. Не людина, а просто звір", – говорить дівчина.

Постраждалим вдалося викликати поліцію на місце злочину, а також повідомити правоохоронцям, як виглядав нападник. Однак, на цей час його розшукати не вдалося. Жінок доставили у лікарню з травмами, де надали першу допомогу і відправили додому. Вони сподіваються, що нападника знайдуть, поки він не завдав шкоди ще комусь.

Реакція МЗС на інцидент

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко за фактом побиття громадян України у Франції заявив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль цю справу.

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", – зазначив він.

Варто зазначити, що перед виїздом у Францію Аліна та її мама провели 2 місяці в окупованому росіянами Ізюмі, потім пройшли через фільтрацію, поїздку в Росію, звідки їхали до Естонії через Валуєв, Бєлгород, Москву, Санкт-Петербург, Івангород. А вже з естонської Нарви їм вдалося дістатися Франції. До слова, прогулянки містом їм порадив психіатр аби вони відволікалися від тривожних думок про війну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що двоє російськомовних чоловіків накинулися з кулаками та матами на відому українську телеведучу Ганну Олицьку через те, що її маленький син посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні".