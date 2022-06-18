Помочь раненым украинским детям и отведать традиционные блюда: украинки во Франции организовали благотворительную ярмарку

Украинки, вынужденные покинуть Родину из-за войны, не сидят за рубежом без дела и помогают всеми силами

Во французском Лионе украинки, вынужденно покинувшие Родину из-за развязанной россией войны, вместе с французской неправительственной организацией REZO 1901 организовали благотворительную ярмарку украинской кухни. Все собранные на мероприятии средства будут направленны на помощь клиникам, спасающим раненых украинских детей, ставших жертвами российских оккупантов.

О ярмарке на своей странице в Facebook сообщила организация REZO 1901, поддержавшая совместный проект изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар и Анны Голубковой по сбору средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, лечащих пострадавших от развязанной россией в Украине детей.

Благотворительная ярмарка состоится 24 июня в г.Лион по адресу ул. Benoit Bernard, 18.

Благотворительная ярмарка пройдет 24 июня

Желающие познакомиться с украинской кухней смогут попробовать традиционные блюда: борщ, вареники, голубцы, блины и многое другое.

Продажа блюд будет проходить в формате "с собой".

Для большей эффективности работы организаторы ярмарки просят сделать предзаказ на сайте helloasso.

Все блюда стоят одинаково

Примечательно, что все блюда стоят одинаково — всего три евро. Именно такой минимальный вклад призывают волонтеры внести на благотворительное дело.

Помочь в сборе средств на помощь маленьким пациентам в Украине можно по этим реквизитам:

Сохар Татьяна Александровна, ПриватБанк 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Голубкова Анна, Монобанк 4441114458414180

Как сообщалось, волонтеры сейчас собирают средства на покупку оборудования для Николаевской областной детской больницы, где спасают раненых российскими пулями мальчиков и девочек.