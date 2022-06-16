Помощь детям с горячих точек: волонтеры собирают средства на покупку оборудования больнице в Николаеве

В Николаевской областной детской больнице спасают раненых от российских шаров мальчиков и девочек

Совместная благотворительная инициатива изданий OBOZREVATEL и "Телеграф" и активистки Тани Сохар объявляет сбор средств на приобретение необходимой аппаратуры для клиник, которые лечат пострадавших от войны детей. Медицинская аппаратура, ранее закупленная за вырученные деньги от розыгрыша футболки с автографом футболиста Георгия Бущана, уже в Запорожской областной детской больнице. На этот раз необходимы средства на закупку медицинского оборудования для Николаевской областной детской больницы.

Как сообщает "Телеграф", о сборе помощи информирует волонтер Таня Сохар на своей странице в Facebook. По ее словам, сумма, необходимая для закупки, составляет 119 804,50 грн.

В посте сообщается, что техника на складе, волонтеры уже зарезервировали ее и теперь необходимо только выкупить.

Отметим, что ситуация в Николаеве остается сложной. Как пишет Сохар, область мужественно стоит, удерживая оккупантов от продвижения. В областную детскую больницу постоянно привозят деток со всей Николаевщины, нуждающихся в помощи медиков.

Волонтер призвала всех небезразличных приобщаться к благотворительному проекту: "Любое ваше участие – от донатов до репостов – приближает нас к приобретению медицинской аппаратуры, способной помогать детям с горячих точек". Совершая благотворительные поступки каждый из нас может стать "волшебником".

Помочь в сборе средств на помощь маленьким пациентам в Николаевской области можно по этим реквизитам :

Сохар Татьяна Александровна, ПриватБанк 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Голубкова Анна, Монобанк 4441114458414180

Письмо от больницы

Скриншот поста

Также сообщалось, что поддержка необходима Черниговской областной детской больнице. Регион по-прежнему находится под обстрелами. К медикам привозят раненых малышей, которых нужно срочно спасать.

Призываем всех небезразличных присоединиться к проекту! Давайте спасем наших детей вместе, они — наше будущее!