Допомога дітям з гарячих точок: волонтери збирають кошти на купівлю обладнання лікарні в Миколаєві

У Миколаївській обласній дитячій лікарні рятують поранених від російських куль хлопчиків і дівчаток

Спільна благодійна ініціатива видань OBOZREVATEL і "Телеграф" й активістки Тані Сохар оголошує збір коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують постраждалих від війни дітей. Медична апаратура, раніше закуплена за виручені гроші від розіграшу футболки з автографом футболіста Георгія Бущана, вже у Запорізькій обласній дитячій лікарні. На цей раз необхідні кошти на закупівлю медичного обладнання для Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Як повідомляє "Телеграф", про збір допомоги інформує волонтерка Таня Сохар на своїй сторінці в Facebook. За її словами, сума, необхідна для закупівлі, становить 119 804,50 грн.

В пості повідомляється, що техніка у наявності на складі, волонтери вже зарезервували її і тепер необхідно лише викупити.

Зазначимо, що ситуація в Миколаєві залишається складною. Як пише Сохар, область мужньо стоїть, стримуючи окупантів від просування. В обласну дитячу лікарню постійно привозять діток зі всієї Миколаївщини, які потребують допомоги медиків.

Волонтерка закликала всіх небайдужих долучатися до благодійного проєкту: "Будь-яка ваша участь – від донатів до репостів – наближає нас до придбання медичної апаратури, здатної допомагати дітям з гарячих точок". Роблячи благодійні вчинки кожен із нас може стати "чарівником".

Допомогти у зборі коштів на допомогу маленьким пацієнтам в Миколаївській області можна за цими реквізитами:

Сохар Тетяна Олександрівна, ПриватБанк 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Голубкова Анна, Монобанк 4441114458414180

Лист від лікарні

Скріншот посту

Також повідомлялося, що підтримка необхідна Чернігівській обласній дитячій лікарні. Регіон досі перебуває під обстрілами. До медиків привозять поранених малюків, яких треба терміново рятувати.

Закликаємо усіх небайдужих приєднатись до проєкту! Врятуймо наших дітей разом, вони — наше майбутнє!