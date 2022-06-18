Допомогти пораненим українським дітям та скуштувати традиційні страви: українки у Франції організували благодійний ярмарок

Українки, які були змушені покинути Батьківщину через війну, не сидять за кордоном без діла та допомагають усіма силами

У французькому Ліоні українки, які вимушено залишили Батьківщину через розв’язану росією війну, разом із французькою неурядовою організацією REZO 1901 організували благодійний ярмарок української кухні. Усі зібрані на заході кошти будуть направлені на допомогу клінікам, які рятують поранених українських дітей, які стали жертвами російських окупантів.

Про ярмарок повідомила на своїй сторінці у Facebook організація REZO 1901, що підтримала спільний проєкт видань OBOZREVATEL та "Телеграф" та активістки Тані Сохар і Анни Голубкової по збору коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують дітей, постраждалих від розв’язаної росією війни в Україні.

Благодійний ярмарок відбудеться 24 червня у м.Ліон за адресою вул. Benoit Bernard, 18

Благодійний ярмарок пройде 24 червня

Охочі познайомитися з українською кухнею зможуть скуштувати традиційні страви: борщ, вареники, голубці, млинці та багато іншого.

Продаж страв проходитиме у форматі "з собою".

Для більшої ефективності роботи організатори ярмарку просять зробити попереднє замовлення на сайті helloasso.

Усі страви коштують однаково

Примітно, що всі страви коштують однаково – лише три євро. Саме такий мінімальний внесок закликають волонтери зробити благодійну справу.

Допомогти у зборі коштів на допомогу маленьким пацієнтам в Україні можна за цими реквізитами:

Сохар Тетяна Олександрівна, ПриватБанк 4731 2191 1435 7381

Paypal: [email protected]

Голубкова Анна, Монобанк 4441114458414180

Як повідомлялося, волонтери зараз збирають кошти на купівлю обладнання для Миколаївської обласної дитячої лікарні, в якій рятують поранених від російських куль хлопчиків і дівчаток.