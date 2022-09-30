В Ірландії на українку з дитиною напав невідомий з ножем: дівчинка отримала десятки поранень

Наразі поліція розшукує підозрюваного

На біженок з Україну було скоєно шокуючий жорстокий напад в Ірландії. Мати і малолітня дівчинка отримали серйозні ножові поранення і зараз перебувають в лікарні під наглядом лікарів.

Про це повідомило ірландське інформаційне видавництво "The Irish Independent". Як заявляється, ситуація сталася в ірландському містечку Клеркасл у будинку, де проживали ще 15 біженців з України.

Матір та доньку було знайдено пораненими у їхньому помешканні близько 8-ї години ранку 27 вересня. Коли це сталося інші біженці в будинку почули шум в кімнаті, але не змогли туди потрапити. Один з мешканців вийшов на вулицю і заглянув у вікно, через яке побачив важко поранену дівчинку. Стало відомо, що дитина отримала 74 ножових поранення і перебуває в лікарні в місті Лімерик у критичному стані. Їй була проведена невідкладна операція, зараз стан важкий, але стабільний.

У тій самій лікарні перебуває її мати. Вона була знайдена непритомною в кімнаті. Вона також у важкому стані, але за прогнозами лікарів має вижити.

Поліція ще нікого не заарештовувала, але особу підозрюваного встановила. Зараз усі інші мешканці будинку були тимчасово переведі до іншого житла. Поліція встановила останні 48 годин пересування мати і її дитини, а також намагається зрозуміти, з ким вони могли спілкуватися.

Як повідомив "Телеграф" раніше, у Франції дві українки з Ізюма стали жертвами нападу — вони отримали забої і садна.