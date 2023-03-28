На Кіпрі росіянам вдалося посадити українку до в’язниці: відео та подробиці

Жінці було пред’явлено обвинувачення за десятьма пунктами, три з яких було знято на засіданні суду

Окружний суд провінції Ларнака на Кіпрі ухвалив вирок 55-річній українці, яка влітку 2022 року підійшла з ножем до групи росіян під час святкування "дня російського прапора".

Судове засідання відбулося сьогодні, 28 березня. Процес тривав близько години, на засіданні був присутній також представник консульства російської федерації. Про це пише видання The Eastern Herald.

Жінці винесли покарання у вигляді позбавлення волі на шість місяців. Їй було пред’явлено обвинувачення за десятьма пунктами, три з яких було знято на засіданні. Після оголошення вердикту українку одразу взяли під варту.

Водночас координатор дій кіпрської громадськості Мікіс Філаніотіс повідомив російському пропагандистському агентству ТАСС, що жінка нібито повністю визнала свою провину і покаялася в залі суду.

Зазначимо, що інцидент трапився у серпні 2022 року на Кіпрі. Тоді росіяни проводили мітинг, присвячений "дню державного прапора рф". За заявами свідків, українка з ножем у руках напала на одного з організаторів акції та нібито намагалася завдати удару в горло.

Спочатку жінку звинувачували у носінні холодної зброї з метою залякування, хуліганстві та порушенні громадського порядку. Водночас у росії заявляли, що ситуацію нібито намагаються пом’якшити, щоб не звинувачувати українку в "замаху на вбивство та тероризмі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Швейцарії двоє чоловіків напали на українських студентів посеред вулиці. Один із нападників був росіянином, другий — білорусом. Вони накинулись на українців, бо ті нібито "утискають російську мову".