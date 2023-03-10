Во время стрельбы в Гамбурге была ранена украинка: что сейчас с ней

В ближайшее время украинский консул придет в больницу к пострадавшей

В результате стрельбы в церкви "Свидетелей Иеговы" в Германии, в том числе, пострадала и гражданка Украины. Она получила ранения и сейчас находится под присмотром врачей.

Об этом пишет "Европейская правда", со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

По его словам, сейчас нашей соотечественнице уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, а угрозы для ее жизни нет.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей", передает издание слова Николенко.

Сообщается, что в ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить гражданке Украины консульскую помощь.

Напомним, что вечером 9 марта в Гамбурге, что на севере Германии, произошла стрельба в церкви "Свидетелей Иеговы". Неизвестный мужчина вошел в здание и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.

В результате инцидента погибли семь человек, а еще более двух десятков получили ранения разной степени тяжести.

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