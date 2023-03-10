Під час стрілянини в Гамбурзі було поранено українку: що зараз з нею

Найближчим часом український консул прийде в лікарню до постраждалої

Внаслідок стрілянини у церкві "Свідків Єгови" в Німеччині, в тому числі, постраждала і громадянка України. Вона зазнала поранень і зараз перебуває під наглядом лікарів.

Про це пише "Європейська правда", з посиланням на представника МЗС України Олега Ніколенка.

За його словами, зараз нашій співвітчизниці вже надається вся необхідна медична допомога, а загрози її життю немає.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями у контексті розслідування нападу, встановлює зв’язок із рідними постраждалої", передає видання слова Ніколенко.

Повідомляється, що найближчим часом український консул також відвідає лікарню, щоб надати громадянці України консульську допомогу.

Нагадаємо, що ввечері 9 березня в Гамбурзі, що на півночі Німеччини, сталася стрілянина у церкві "Свідків Єгови". Невідомий чоловік увійшов до будівлі і з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх.

Внаслідок інциденту загинули семеро людей, а ще понад два десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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