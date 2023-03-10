Трагедія в німецькому Гамбурзі: невідомий відкрив стрілянину в церкві, загинули семеро людей

Ще 24 особи зазнали поранень, мотиви дій убивці наразі не відомі

Увечері 9 березня Німеччина, яка допомагає Україні протистояти російському тероризму, сама стала місцем дій невідомих терористів.

Так, у великому портовому місті Гамбузі на півночі країни сталася стрілянина у церкві "Свідків Єгови".

Невідомий чоловік увійшов до будівлі та з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх, пише видання Fokus.

В результаті стрілянини загинули семеро людей, а ще більше 20 отримали поранення різного ступеня важкості.

За інформацією журналістів, вбивця встиг зникнути до того, як правоохоронці прибули на тривожний виклик. Його оголошено в розшук.

Відомо, що один із відвідувачів намагався вибратися живим із будівлі. Однак куля зловмисника наздогнала його буквально на ґанку.

Мотиви нападника чи нападників наразі не відомі.

На місце інциденту прибула велика кількість карет швидкої допомоги та поліція, яка оточила територію навколо району.

"Поки немає достовірної інформації про мотиви злочину. Ми просимо вас не ділитися неперевіреними припущеннями та/або поширювати чутки", – закликала поліція в Мережі.

Раніше повідомлялось про стрілянину в одній з військових частин у Курської області росії, де один зі строковиків, який перебував на варті, відкрив вогонь на ураження, поціливши у двох своїх товаришів. Один із них загинув на місці, інший — тяжко поранений.