Еще 24 человека получили ранения, мотивы действий убийцы пока не известны

Вечером 9 марта Германия, помогающая Украине противостоять российскому терроризму, сама стала местом действий неизвестных террористов. Так, в крупном портовом городе Гамбурге на севере Германии, произошла стрельба в церкви "Свидетелей Иеговы".

Неизвестный мужчина вошел в здание и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся, пишет издание Fokus.

В результате стрельбы погибли семь человек, а еще более 20 получили ранения разной степени тяжести.

По информации журналистов, убийца успел скрыться до того, как правоохранители прибыли по тревожному вызову. Предполагаемый убийца объявлен в розыск.

Известно, что один из посетителей пытался выбраться из здания живым. Однако пуля злоумышленника догнала его буквально на крыльц.

Мотивы нападающего или нападающих пока не известны.

На место инцидента прибыло большое количество карет скорой помощи и полиция, оцепившая территорию вокруг района.

"Пока нет достоверной информации о мотивах преступления. Мы просим вас не делиться непроверенными допущениями и/или распространять слухи", – призвала полиция в Сети.

Ранее сообщалось о стрельбе в одной из воинских частей в Курской области россии, где один из находившихся на страже срочников открыл огонь на поражение, попав в двух своих товарищей. Один из них погиб на месте, другой тяжело ранен.