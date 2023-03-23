Пьяные чехи бросили яйцом в украинку, но дорого за это поплатились (видео)

Бросили яйцом и еще обругали

С украинцами за границей иногда случаются неприятные инциденты. Недавно в Германии избили раненого украинского военного, а на днях в Чехии в украинку бросили яйцом.

Об этом сообщила у себя на странице в TikTok Мария Симчич. По ее словам, они с парнем гуляли в маленьком городке в Чехии – в городе Кромержиж. Девушка натерла ногу и не смогла идти дальше, так что ее парень побежал за машиной, а Мария осталась ждать на скамейке под домом. Там на нее с 5-го этажа сбросили яйцо, потому что услышали украинский язык, пишет Мария:

"Сидела на лавочке, никого не трогала, на меня бросили яйцо с балкона со словами, что я "украинская пи**а", чтобы ехала в Украину". Кричали, что сбрасывают сейчас и второе, и третье яйцо".

Девушка вызвала полицию. По ее словам, в этой квартире была компания из четырех человек. Они с парнем даже звали их спуститься, но те не захотели. Позже приехали правоохранители и вывели одного из них на разговор во двор.

Пьяненький чех пытался объяснить, что все иммигранты плохи, украинцев он не хочет видеть у себя под окнами. Однако полиция напомнила ему о правилах воспитания, а также выписала штраф, размером 10 тысяч крон, или же 450 долларов. Также, когда мужчина заявил, что он платит налоги вместо украинцев, полицейский подчеркнул, что "в Чехии производят танки, которые покупает Украина, поэтому украинцы вам дают работу".

Кроме того, на следующий день Мария пришла в отделение и мужчине добавили еще "два параграфа за нарушение", пишет девушка. Она отметила, что полицейский был очень осведомлен в политической ситуации и поставил чеха на место. Напомним, что в Испании украинского школьника угрожают выгнать из школы за антироссийские акции. Тем временем в Польше разоблачили российских шпионов и ликвидировали их сеть.