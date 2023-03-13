Раненого украинского военного жестоко избили в Германии: все детали истории

Причиной конфликта могло стать ношение военной формы

В Германии охранник отеля избил военного ВСУ на реабилитации. У него сотрясение мозга, военному понадобится операция на челюсти. Сообщается, что конфликт возник из-за того, что на военном была надета форма в то время, когда он вошел в отельный бар. Охранник — представитель народов Кавказа.

Историю рассказывает "Новинарня". По их информации украинский консул во Франкфурте-на-Майне, где произошел инцидент, в курсе произошедшего и занимается помощью военному. Региональное сообщество украинцев в Фейсбуке сообщает, что драка произошла в отеле Roomers. Избил военного 23-летний чеченец. Пользователей сети возмутил тот факт, что охрана применила силу к человеку с тростью.

Сообщается, что воин проходил реабилитацию в Германии. Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк рассказал, что инцидент произошел в пятницу. После того как военный зашел в бар в форме, персонал сделал ему замечание, началась ссора и драка после попытки охраны вывести его. Полиция приезжала на вызов и зафиксировала этот факт.

Консульство окажет юридическую помощь и поможет с переводом при подготовке операции. Она запланирована на вторник. Полиция должна предоставить более детальную информацию с понедельника. Консульство ищет видео из бара, де произошла стычка, а также изучает нормы законов для ношения формы военными Украины в Германии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что идентифицировали личность украинского военного, которого оккупанты расстреляли после фразы "Слава Украине". Ему присвоили звание Героя Украины.