В Польше сделали официальное заявление насчет раскрытых российских шпионов

Шпионская представляла реальную угрозу безопасности

В правительстве Польши подтвердили, что их спецслужбам действительно удалось полностью раскрыть и ликвидировать шпионскую сеть, которая действовала в интересах россии. Там отметили, что она представляла серьезную угрозу.

Об этом рассказал вице-премьер Польши и министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио, передает Европейская правда.

По его словам, ликвидированная шпионская сеть представляла угрозу для критической инфраструктуры.

"Конечно, это была шпионская группа, они собирали информацию в пользу тех, кто напал на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной", — сказал Блащак, добавив, что "если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой-то конкретной цели".

Он подчеркнул, что поскольку на Украину напала россия, а на Польшу была совершена гибридная атака с территории Беларуси, "мы имеем дело с такой ситуацией, что эти люди действуют во вред нашей стране".

"Нет никаких сомнений, что мы живем в то время, когда россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была ли она белой, или красной, или, как теперь, путинской. Я хочу подчеркнуть большой успех офицеров Агентства внутренней безопасности — вся шпионская сеть разоблачена. Это доказывает, что польские службы очень эффективно работают для безопасности нашей страны", — подчеркнул Блащак.

Напомним, что 15 марта на территории Польши были раскрыты и задержаны российские шпионы. Они устанавливали скрытые камеры, которые фиксировали движение на важных маршрутах и железнодорожных узлах. В частности, речь шла о участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве — например, возле аэропорта в Ясенце. Этот объект является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов, предназначенных для Украины.

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