У Польщі зробили офіційну заяву щодо розкритих російських шпигунів

Шпигунська становила реальну загрозу безпеці

В уряді Польщі підтвердили, що їхнім спецслужбам справді вдалося повністю розкрити та ліквідувати шпигунську мережу, яка діяла на користь росії. Там зазначили, що вона становила серйозну загрозу.

Про це розповів віце-прем’єр Польщі та міністр національної оборони Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо, передає Європейська правда.

За його словами, ліквідована шпигунська мережа була загрозою для критичної інфраструктури.

"Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною", — сказав Блащак, додавши, що "якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети".

Він підкреслив, що оскільки на Україну напала росія, а на Польщу було здійснено гібридну атаку з території Білорусі, "ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні".

"Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською. Я хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки — всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", — наголосив Блащак.

Нагадаємо, що 15 березня на території Польщі було розкрито та затримано російських шпигунів. Вони встановлювали приховані камери , які фіксували рух на важливих маршрутах та залізничних вузлах. Зокрема, йшлося про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, наприклад, біля аеропорту в Ясенці. Цей об’єкт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів, призначених для України.

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