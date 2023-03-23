П’яні чехи кинули яйцем в українку, але дорого за це поплатилися (відео)

Кинули яйцем та ще й облаяли

З українцями за кордоном іноді стаються неприємні інциденти. Нещодавно у Німеччині побили пораненого українського військового, а днями у Чехії в українку кинули яйцем.

Про це повідомила у себе на сторінці у TikTok Марія Симчич. За її словами, вони з хлопцем гуляли в маленькому містечку в Чехії – в місті Кромержиж. Дівчина натерла ногу і не змогла йти далі, тож її хлопець побіг за машиною, а Марія лишилася чекати на лавці під будинком. Там на неї з 5-го поверху скинули яйце, бо почули українську мову, пише Марія:

"Сиділа на лавочці, нікого не трогала, на мене кинули яйце з балкону зі словами , що я "українська пи**а", щоб їхала в Україну". Кричали, що скидають зараз і друге, і третє яйце".

Дівчина викликала поліцію. За її словами, в тій квартирі була компанія з чотирьох чоловік. Вони з хлопцем навіть кликали їх спуститися, однак ті не захотіли. Пізніше приїхали правоохоронці та вивели одного з них на розмову на двір.

П’яненький чех намагався пояснити, що усі іммігранти погані, українців він не хоче бачити у себе під вікнами. Однак поліція нагадала йому про правила виховання, а також виписала штраф, розміром 10 тисяч крон, або ж 450 доларів. Також, коли чоловік заявив, що він платить податки замість українців, то поліцейський наголосив, що "у Чехії виробляють танки, які купує Україна, тому українці вам дають роботу".

Крім того, на наступний день Марія прийшла до відділку й чоловіку додали ще "два параграфи за порушення", пише дівчина. Зазначила, що поліцейський був дуже обізнаним у політичній ситуації та поставив чеха на місце. Нагадаємо, що в Іспанії українського школяра погрожують вигнати зі школи за антиросійські акції. Тим часом у Польщі викрили російських шпигунів та ліквідували цілу їхню мережу.