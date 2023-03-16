Ображає росіян: українського школяра погрожують вигнати зі школи в Іспанії (відео)

Максим уже зривав прапор рф у школі і отримав за це "на горіхи"

В Іспанії, де злочинне угрупування грабувало українських біженців, знову виникла неприємна ситуація щодо українців. Так, українського школяра погрожують вигнати зі школи через те, що він "ображає росіян".

Учень іспанської школи Максим уже давно публікує у своєму TikTok пости з підтримкою України та намагається доносити правду іспанському оточенню. Цього разу він "прикрасив" свою кофту червоною фарбою – ніби це кров, а також написав – "Fuck off Russia", що перекладається, як нецензурний варіант фрази: "Відчепися, росія". У такому вигляді він пішов до школи. Як розповідає підліток у своєму TikTok-каналі, його за це викликали до директора.

"Мені сказали, що я можу образити "русскіх", що вони не винні, що вони за Україну, що вони проти війни. Я сказав, чому вони жодного разу за пів року війни не підійшли та не спитали, як ваша країна, або не сказали, що нам дуже соромно," — говорить підліток у наступному своєму відео.

Максиму відповіли, що школа поза політикою і якщо він ще раз прийде в такому вигляді, то отримає зауваження. А за три зауваження виганяють зі школи.

"А в мене вже є одне зауваження за те, що я зірвав "русскій" прапор", — розповідає юнак. Додає, що за носіння цієї кофти йому у школі кричали усяку гидоту про Україну.

Але він не збирається на цьому зупинятися. Максим роздрукував фотографії із тим, що відбувається в Україні.

Він наклеїв їх на кофту і збирається піти в цій кофті до школи. Каже, що хоче побачити реакції вчителів і учнів.

Нагадаємо, що в українській школі на Дніпропетровщині розгорівся скандал через загиблих котів. А в росії мама учениці написала донос на її однокласницю за проукраїнський пост – дитина навчається у першому класі.