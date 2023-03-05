Привезли із собою найдорожче: українських біженців масово грабували в Іспанії

Сума награбованого понад мільйон євро

В Іспанії заарештували злочинне угруповання, яке грабувало будинки біженців з України. Було викрадено речі на суму більш ніж мільйон євро. У складі зграї заарештовано семеро українців та трьох росіян.

Проте нові арешти у цьому розслідуванні не виключається, пише видання Local. Метою грабіжників стали сім будинків у провінціях Аліканте та Мурсія, розташованих на узбережжі Середземного моря. Вони обирали біженців, оскільки вони привезли із собою всі свої заощадження та цінності, вважають у поліції.

Серед вкрадених товарів — колекція марок, що оцінюється приблизно в півмільйона євро, коштовності, комп’ютерна техніка. Вкрадені товари та готівка на суму 1,25 млн євро (49,18 млн грн) поліція повернула.

Вважається, що банда використовувала пристрої, що відстежують, на автомобілях, щоб зрозуміти, коли жертв не було вдома. Підозрюваним — дев’яти чоловікам та одній жінці — висунуто різні звинувачення, включаючи пограбування, приналежність до злочинної організації та порушення приватного життя. В Іспанії перебувають 160 тисяч біженців із України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з України виїхали сотні тисяч людей. Частина з них хочуть залишитися в тих країнах, які їх прийняли.