Привезли с собой самое дорогое: украинских беженцев массово грабили в Испании

Сумма награбленного более миллиона евро

В Испании арестовали преступную группировку, которая грабила дома беженцев из Украины. Были похищены вещи на сумму в более чем миллион евро. В составе шайки арестованы семь украинцев и трое россиян.

Однако новые аресты в этом расследовании не исключается, пишет издание Local. Целью грабителей стали семь домов в провинциях Аликанте и Мурсия, расположенных на побережье Средиземного моря. Они выбирали беженцев, поскольку они привезли с собой все свои сбережения и ценности, считают в полиции.

Среди украденных товаров — коллекция марок, оцениваемая в примерно полмиллиона евро, драгоценности, компьютерная техника. Украденные товары и наличные на сумму в 1,25 млн евро (49,18 млн грн) полиция вернула.

Считается, что банда использовала отслеживающие устройства на автомобилях, чтобы понять, когда жертв не было дома. Подозреваемым — девяти мужчинам и одной женщине — предъявлены различные обвинения, включая ограбление, принадлежность к преступной организации и нарушение частной жизни. В Испании находятся 160 тысяч беженцев из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из Украины выехали сотни тысяч людей. Часть из них хотят остаться в тех странах, которые их приняли.