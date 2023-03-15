"Вмирали довго, в агонії": у школі на Дніпропетровщині кошенят замурували в підвалі

У підвалі школи знайшли мумії тварин

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині виявили ціле "кладовище домашніх тварин" у підвалі ліцею №39. Приміщення було завалене трупами та муміями котів, яких там зачинили без можливості вибратися на волю. Вочевидь, пухнасті раніше могли туди заходити, але в один день входи замурували.

Подія сталася на території 39-го ліцею. Як повідомила місцева зоозахисниця Марії Касенюк, у навчальному закладі живцем замурували котів без можливості втекти з підвалу. Тварини там просто загинули без їжі та води. Напередодні дівчина відправилася до директора навчального закладу. Кажуть, були шоковані побаченим на місці:

Як написала вона у себе на сторінці у Facebook, "Під стінами, де були намертво заколочені вентиляційні віконечка, ЛЕЖАЛИ ТРУПИКИ КОТІВ. Котів, кошенят, здається був навіть один сфінкс… Вони вмирали довго, в агонії, не маючи змоги врятуватись від людської жорстокості. Серед котячих мумій бігав ще один кіт, котрого ми не змогли зловити… самостійно йому вже не вийти," — йдеться у повідомленні.

Пані директорка не заважала захисниці тварин і посприяла у вільному доступі до підвалу. Як йдеться у тексті, був план просто виловити котів, які залишилися у підвалі та випустити їх на волю. Однак через кілька годин після зустрічі на сторінці "гімназії" з’явився пост, нібито направлений на виправдання звірств та уникнення статті 299 К. К. У, пишуть зоозахисники.

У школі написали пост-реакцію на ситуацію. Там зазначили, що котів у підвальних приміщеннях не має бути, тим паче через те, що нині їх використовують, як сховища під час тривог. Але в коментарях люди уточнюють, що тварини загинули в іншому підвалі. У дописі навчальний заклад не згадує тварин, які масово померли.

Міський голова Андрій Білоусов відреагував на ситуацію. Заявив, що міська влада створила комісію, аби розібратися в інциденті. Попросили вжити заходів, щоб котів біля підвалу не годували, звертатися до захисників тварин щодо їх відлову та забезпечити їм вільний доступ до підвалу:

"Спільним рішенням комісія рекомендувала адміністрації Ліцею №39 відпрацювати облаштування вентиляційних отворів за рахунок заварювання дрібною металевою решіткою, також, звернутися до жителів мікрорайону з проханням не підгодовувати котів в підвальному приміщенні, а в разі виявлення тварин звертатися з повідомленням до адміністрації ліцею про їх наявність. Тримати постійний зв’язок з представниками громадської організації "Товариство захисту тварин "Вірний друг" щодо систематичного відлову котів в підвальному приміщенні та забезпечити їм вільний доступ до підвального приміщення", — пише міський голова.

Нагадаємо, що навіть на фронті у важких бойових умовах солдати цінують життя тварин і рятують їх. Так, військові під Бахмутом похизувалися чотирилапим побратимом. А інші солдати врятували котика та виходили його в окопах, а потім відвезли до Києва.