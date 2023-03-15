"Умирали долго, в агонии": в школе на Днепропетровщине котят замуровали в подвале

В подвале школы обнаружили мумии животных

На Днепропетровщине обнаружили целое "кладбище домашних животных" в подвале лицея №39. Помещение было завалено трупами и мумиями кошек, которых там закрыли без возможности выбраться на свободу. Очевидно, пушисты раньше могли туда заходить, но в один день входы замуровали.

Событие произошло на территории 39-го лицея. Как сообщила местная зоозащитница Марии Касенюк, в учебном заведении заживо замуровали кошек без возможности убежать из подвала. Животные там просто погибли без еды и воды. Накануне она отправилась к директору учебного заведения. Говорят, были шокированы увиденным на месте:

Как написала она у себя на странице в Facebook: "У стен, где были намертво заколочены вентиляционные окошечки, лежали тропики котов. Кошек, котят, кажется был даже один сфинкс… Они умирали долго, в агонии, не имея возможности спастись от человеческой жестокости. Среди кошачьих мумий бегал еще один кот, которого мы не смогли поймать… самостоятельно ему уже не выйти", - говорится в сообщении.

Директриса не мешала защитнице животных и посодействовала в свободном доступе в подвал. Как говорится в тексте, был план просто выловить оставшихся в подвале котов и выпустить их на свободу. Однако через несколько часов после встречи на странице "гимназии" появился пост, якобы направленный на оправдание зверств и избегание статьи 299 К. К. У, пишут зоозащитники.

В школе написали пост-реакцию на ситуацию. Там отметили, что кошек в подвальных помещениях не должно быть, тем более потому, что сейчас их используют как хранилища во время тревог. Но в комментариях люди уточняют, что животные погибли в другом подвале. В сообщении учебное заведение не упоминает массово умерших животных.

Мэр Андрей Белоусов отреагировал на ситуацию. Заявил, что городские власти создали комиссию, чтобы разобраться в инциденте. Попросили принять меры, чтобы котов у подвала не кормили, обращаться к защитникам животных по поводу их отлова и обеспечить им свободный доступ к подвалу:

"Совместным решением комиссия рекомендовала администрации Лицея №39 отработать обустройство вентиляционных отверстий за счет заваривания мелкой металлической решеткой, также, обратиться к жителям микрорайона с просьбой не подкармливать кошек в подвальном помещении, а в случае обнаружения животных обращаться с уведомлением в администрацию лице. Держать постоянную связь с представителями общественной организации "Общество защиты животных "Верный друг" относительно систематического отлова кошек в подвальном помещении и обеспечить им свободный доступ к подвальному помещению", — пишет мэр.

Напомним, что даже на фронте в тяжелых боевых условиях солдаты ценят жизнь животных и спасают их. Так, военные под Бахмутом похвастались четырехлапым собратом. А другие солдаты спасли котика и выходили в окопах, а затем отвезли в Киев.