"Дитя войны": военные под Бахмутом похвастались четвероногим собратом (видео)

Военные спасают каждую жизнь, даже если это братья наши младшие

Серьезная оборона Бахмута, на взятие которого оккупанты бросают огромные ресурсы последние несколько месяцев, существенно осложнилась за последние недели из-за погодных условий. Тем не менее, ВСУ остаются на своих позициях, отражая атаки врага и нанося ему серьезные потери. А помогает им не только собственный опыт и западное оружие, но и моральная поддержка, включая братьев наших младших. К примеру, кота Зюлика, который живет вместе с одним из подразделений непосредственно на передовой.

Познакомился с пушистым побратимом украинских защитников корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, недавно побывавший под Бахмутом и пообщавшийся с военными.

Ребята, временно живущие в одном из местных домов, говорят, что Зюлик был едва ли не первым обитателем их нынешнего дома. Откуда он взялся, они не готовы сказать, однако родилось животное уже во время серьезных боевых противостояний. Не зря военные в шутку называют кота "ребёнком войны".

Несмотря на то, что четырехлапому всего несколько месяцев, он спокойно чувствует себя как среди военных, так и под светом софита фотокамеры, позируя. Благодаря своему черному меху он прекрасно маскируется, однако всегда рад поиграть с ребятами в "пикселе". Зюлик является отличным антистрессом для наших военных, а также очередным подтверждением того, что они готовы спасать каждую жизнь, даже самую маленькую.

Для почти незаметного Зюлика всегда за радость поиграть с военными

Похожая ситуация была с "боевым" котом Томом, который за свою жизнь успел побывать и в боях под Херсоном, и у Бахмута, прежде чем ему нашли новых гражданских хозяев. Интересно, что военные лично привезли пушистика в новый дом.

Также многие животные до сих пор остаются в зоне боевых действий или на деоккупированной территории. Как, например, кот Лафет из Харьковщины, ставший звездой соцсетей из-за жизни среди спасателей.