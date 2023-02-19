Пережил оккупацию и стал спасателем: кот Лафет из Харьковщины – новая звезда соцсетей (фото, видео)

Многие скитания пришлись на судьбу домашнего любимца, однако сейчас он точно знает — его обидеть не дадут

Осеннее молниеносное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало настоящей неожиданностью и одновременно огромной радостью для всей Украины. Каждый день украинские военные возвращали под сине-желтые флаги по несколько населенных пунктов, среди которых и село Липцы. Сейчас оно понемногу возвращается к жизни, а сеть все больше узнает о нем благодаря коту. Привлекательного белого мурлыка зовут по-военному — Лафет, и нынче он один из почетных спасателей на местном посту.

Подробнее об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области и в издание Харьков Today. Подчеркивается, что Лафет был одним из домашних любимцев, которые смогли пережить русскую оккупацию, не потеряв веру в людей.

Кот Лафет

Долгое время Липцы находились под контролем вражеских солдат. В населенном пункте навязывали свои правила, пытались "переименовывать" село, а еще устроили пыточную. Сами же оккупанты жили в местном отделении полиции, по итогу устроив там настоящую свалку.

Липцы на карте

Одна из пыточных окупантов в Липцах

Из-за обстрелов было повреждено около 40% жилых домов Липцев — как частных, так и многоэтажных. Конечно, из-за страха за свою жизнь многие выехали на безопасную территорию, к сожалению, оставив дома своих домашних пушистых любимцев. Среди них оказался и Лафет.

Лафет выглядит настоящим начальником

Спасатели не говорят, сами дали коту кличку или же знали старое имя. Но в любом случае они шутят, что сейчас Лафет один из почетных представителей их команды. Судя по тому, как удобно хвостатому сидеть на пожарной машине, его все вполне устраивает.

Хотя сейчас готов на вызов

Где пожар?

Серо-зеленые глаза смотрят цепко, изучая ситуацию вокруг — сказываются последствия долгой оккупации и частых взрывов, которые приходилось слышать во время близости линии фронта.

Какой взгляд...

Разрисованный въездной знак в Липцы

"После деоккупации мы очень много животных приютили к себе. Некоторые из них живут у нас. Некоторые люди возвращались, уже забрали своих животных, но некоторые остались: две кошки, две собаки. Были два щенка, их отдали людям", — поделился начальник 33-го спасательного поста поселка Липцы Юрий Явтушенко.

Кстати, о деоккупации Липцев, как и соседних Глубокого и Стрилечей, стало известно 13 сентября. Хорошие новости принесли бойцы 247-го батальона 127-й отдельной бригады.

Деокупация Липцев прошла в сентябре

Так выглядит значительная часть домов в Липцах

Очевидно, именно этим защитникам Лафет и его четырехлапые друзья, которых на посту спасателей хватает, и должны за спасенные жизни. Судя по тому, как легко и быстро кот нашел общий язык со спасателями, как раз безграничную благодарность за человеческую доброту он и чувствует. Кстати, кличка Лафет связана с армией, ведь именно так называется станок для артиллерийской системы, где закрепляется ствол пушки с затвором.

Несмотря на всю серьезность пережитой оккупации местная община понемногу приходит в себя. А спасатели говорят, что продолжат заботиться о своих любимцах, в чем им помогают разные волонтеры. Сомнений нет – Лафет будет доволен, ведь он уже стал звездой соцсетей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал чудесную историю спасения кота Макса из Бучи. Взрослого мейн-куна во время отступления похитили оккупанты, но животное смогло убежать, правда только на территории Беларуси. Любопытно, что ему все же удалось воссоединиться со своими настоящими хозяевами.

Также мы писали о том, как волонтерам пришлось спасать остатки зверинца на Донбассе из сетей российской оккупации.