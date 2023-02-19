Пережил оккупацию и стал спасателем: кот Лафет из Харьковщины – новая звезда соцсетей (фото, видео)
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Многие скитания пришлись на судьбу домашнего любимца, однако сейчас он точно знает — его обидеть не дадут
Осеннее молниеносное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало настоящей неожиданностью и одновременно огромной радостью для всей Украины. Каждый день украинские военные возвращали под сине-желтые флаги по несколько населенных пунктов, среди которых и село Липцы. Сейчас оно понемногу возвращается к жизни, а сеть все больше узнает о нем благодаря коту. Привлекательного белого мурлыка зовут по-военному — Лафет, и нынче он один из почетных спасателей на местном посту.
Подробнее об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области и в издание Харьков Today. Подчеркивается, что Лафет был одним из домашних любимцев, которые смогли пережить русскую оккупацию, не потеряв веру в людей.
Долгое время Липцы находились под контролем вражеских солдат. В населенном пункте навязывали свои правила, пытались "переименовывать" село, а еще устроили пыточную. Сами же оккупанты жили в местном отделении полиции, по итогу устроив там настоящую свалку.
Из-за обстрелов было повреждено около 40% жилых домов Липцев — как частных, так и многоэтажных. Конечно, из-за страха за свою жизнь многие выехали на безопасную территорию, к сожалению, оставив дома своих домашних пушистых любимцев. Среди них оказался и Лафет.
Спасатели не говорят, сами дали коту кличку или же знали старое имя. Но в любом случае они шутят, что сейчас Лафет один из почетных представителей их команды. Судя по тому, как удобно хвостатому сидеть на пожарной машине, его все вполне устраивает.
Серо-зеленые глаза смотрят цепко, изучая ситуацию вокруг — сказываются последствия долгой оккупации и частых взрывов, которые приходилось слышать во время близости линии фронта.
"После деоккупации мы очень много животных приютили к себе. Некоторые из них живут у нас. Некоторые люди возвращались, уже забрали своих животных, но некоторые остались: две кошки, две собаки. Были два щенка, их отдали людям", — поделился начальник 33-го спасательного поста поселка Липцы Юрий Явтушенко.
Кстати, о деоккупации Липцев, как и соседних Глубокого и Стрилечей, стало известно 13 сентября. Хорошие новости принесли бойцы 247-го батальона 127-й отдельной бригады.
Очевидно, именно этим защитникам Лафет и его четырехлапые друзья, которых на посту спасателей хватает, и должны за спасенные жизни. Судя по тому, как легко и быстро кот нашел общий язык со спасателями, как раз безграничную благодарность за человеческую доброту он и чувствует. Кстати, кличка Лафет связана с армией, ведь именно так называется станок для артиллерийской системы, где закрепляется ствол пушки с затвором.
Несмотря на всю серьезность пережитой оккупации местная община понемногу приходит в себя. А спасатели говорят, что продолжат заботиться о своих любимцах, в чем им помогают разные волонтеры. Сомнений нет – Лафет будет доволен, ведь он уже стал звездой соцсетей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал чудесную историю спасения кота Макса из Бучи. Взрослого мейн-куна во время отступления похитили оккупанты, но животное смогло убежать, правда только на территории Беларуси. Любопытно, что ему все же удалось воссоединиться со своими настоящими хозяевами.
Также мы писали о том, как волонтерам пришлось спасать остатки зверинца на Донбассе из сетей российской оккупации.